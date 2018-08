Am Montag hat das Landgericht Schweinfurt zwei Männer wegen erpresserischen Menschenraubs und schwerer räuberischer Erpressung zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Einer von ihnen soll die Tat im Sommer 2011 in Auftrag gegeben haben, der zweite soll in der Wohnung der Handlanger des Wortführers gewesen sein, der bereits zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.