Aachen/Venlo - Die Blockbildung gehört in der deutschen Nationalmannschaft zum guten Stil – und zu den Erfolgsgeheimnissen im Land des viermaligen Weltmeisters. "Die gab’s ja eigentlich schon immer, auch in den Zeiten unter Franz", erinnert sich Klaus Augenthaler, der Weltmeister von 1990, in der AZ. "Für einen Trainer ist sie ein Vorteil, weil die Spieler untereinander wissen, wie sie ticken."