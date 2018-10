Sechs Monate nach der Trennung Channing Tatum soll sich diesen britischen Musik-Star geangelt haben

Bei seiner neuen Angebeteten soll es sich demnach um niemand Geringeres als die 30 Jahre alte Sängerin Jessie J handeln, dem in London geborenen Pop-Star. Mit Songs wie "Who You Are", "Alive" oder "Sweet Talker" konnte sie sich auch bereits in den deutschen Charts verewigen. Ein Twitter-User will die beiden vor fünf Tagen sogar gemeinsam beim Minigolf getroffen haben.