Probleme macht den Planern der Abschnitt Süd. Schadstoffgrenzwerte können nicht eingehalten werden, wenn der Tunnel bald nach der Arnulfstraße beginnt. Südlich der Hirschbergstraße wird eine neue Fahrspur gebraucht. Neue Wohnhäuser bekommen den Lärm der Einfahrt ab.



Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken. Foto: Baureferat

"Wir prüfen die Verlängerung unter der Arnulfstraße mit Ertüchtigung der Donnersbergerbrücke", sagt Frank Frischeisen. Als "kompliziert" und "anspruchsvoll" beschreibt er sein Projekt: "Wir stecken noch in den Kinderschuhen." Ein ungeduldiger Neuhauser will wissen: "Wann fangen Sie endlich an?". Seine Frage bleibt unbeantwortet. Eine Fertigstellung nach 2030 steht inoffiziell im Raum.

Belastender Lärm und exorbitante Schadstoffemissionen – beides reduziert der Tunnel in dem "Verkehrsmoloch", bestätigt "Pro Landshuter Allee Tunnel". Sprecher Michael Lotterschmid: "Durch die harte Baustellenzeit müssen wir durch. Es gibt keine Alternative."

AZ-Umfrage: Das sagen die Menschen im Viertel

Marita Firnkes-Müller von der Initiative für Neuhausen (35 Mitglieder): "Allen liegt etwas an der Verknüpfung der Stadtteile. Die Idee, dass der FC Gern sich über dem Tunnel erweitert, war aber nicht Zweck des Ganzen. Das wäre ein abgezäuntes Vereinsgelände, in das ich als Bürger nicht gehen kann. Leider müssen alle alten Ahornbäume für den neuen Tunnel fallen. Das Projekt wird langsam fragwürdig."

Nikolai Lipkowitsch von den Grünen im BA Neuhausen-Nymphenburg: "Mein Aha-Erlebnis: Während der Bauphase sollen die Autos des Mittleren Rings oberirdisch durch unser Viertel. Ein grünes Band würde Neuhausen sicher gut vernetzen. Im Moment sehe ich nur die immense Baustelle und gigantische Kosten von wohl über 500 Millionen. Wäre das Geld nicht besser in kostenlosen Nahverkehr investiert?"

Anna Hanusch (Grüne), Vorsitzende des BA Neuhausen-Nymphenburg: "Eine erhellende Veranstaltung! Es gab viele kritische Nachfragen. Bei der Präsentation kam für mich heraus, dass der Mehrwert mit Grün überschaubar wird. Dem FC Gern würde ich Platz gönnen, denn viele Kinder warten auf Aufnahme. Mein BA befeuert den neuen Tunnel. Als Grünen-Politikerin bin ich aber nicht dafür."