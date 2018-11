Sean Combs Ex-Partnerin Kim Porter: Die Todesursache bleibt ein Rätsel

Schauspielerin und Model Kim Porter (1971-2018) wurde am Donnerstag (15.11.) tot aufgefunden. Woran sie starb, ist allerdings immer noch nicht bekannt. Dabei meldet das US-Magazin "People" nun, dass die Obduktion bereits einen Tag nach ihrem Tod abgeschlossen wurde. "Am 16. November wurde bei [Kim] Porter eine Autopsie durchgeführt", bestätigte demnach ein Sprecher der Gerichtsmedizin von Los Angeles in einem Statement am Montag. Um die Todesursache klären zu können, seien jedoch weitere Tests notwendig.