Screen Time und Memojis iOS 12 ist da! Das bietet die neue Version

Die sogenannte Screen-Time-Funktion ist vor allem nützlich für Social-Media-Fans und Eltern. So lässt sich anhand ausführlicher Statistiken überprüfen, wie viel Zeit bei Facebook oder in anderen Apps verbracht wird. Eltern können zudem einstellen, dass ihre Kinder beispielsweise nur 60 Minuten pro Tag "Fortnite" und Co. spielen können. Danach werden die entsprechenden Apps auf dem jeweiligen iDevice automatisch ausgegraut und können ohne weitere Erlaubnis an diesem Tag nicht mehr genutzt werden.

Außerdem setzt Apple verstärkt auf Sicherheit. FaceTime-Anrufe werden Ende-zu-Ende verschlüsselt und das Unternehmen verspricht, dass keine persönlichen Daten verkauft werden. Zudem schlägt iOS 12 automatisch starke Passwörter vor und warnt vor mehrfach verwendeten Passwörtern. Zudem soll sogenanntes Fingerprinting erschwert werden, über das Websites Geräte eindeutig identifizieren können, wenn sie genügend Informationen gesammelt haben. Darum werden in Safari möglichst wenige Systeminformationen übermittelt.