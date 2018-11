"Scream Queen" feiert Zum 60. Geburtstag: Jamie Lee Curtis bleibt nur einer Rolle treu

Beinamen sind nicht ihr Ding

Dies ist wohl auch der Grund, warum sie sich bei ihrer Rollenauswahl in den darauffolgenden Jahren für leichtere Kost entschied. In der Komödie "Die Glücksritter" (1983) spielte sie neben Eddie Murphy (57), in der erfolgreichen Krimikomödie "Ein Fisch namens Wanda" (1988) neben John Cleese (79). Die 80er Jahre brachten ihr auch das große Liebesglück: Ihren Ehemann Christopher Guest (70) heiratete Jamie Lee Curtis 1984. Ob ihr Ehemann wohl begeistert war, dass zu dieser Zeit seiner Frau aufgrund ihrer optischen Vorzüge auch noch der Beiname "The Body" verpasst wurde? Jamie Lee Curtis hätte auf jeden Fall darauf verzichten können: "Ich mochte beide Bezeichnungen nicht. Denn das war ich nicht, weder das eine noch das andere. Und diese Art von Rollenmuster wollte ich auch nicht bedienen", sagte sie der "FAZ".

Der große Erfolg in einem populären Film blieb in den nächsten Jahren aus. 1998 erhielt sie dennoch für ihre zahlreichen Filmleistungen einen Stern auf dem "Walk of Fame" - und dachte zu dem Zeitpunkt noch lange nicht ans Aufhören. Sie wechselte doch wieder ins Horror-Fach für "Halloween H20" (1998) und "Halloween: Resurrection" (2002), die Fortsetzungen der "Halloween"-Reihe. 2003 überraschte sie mit Teeniestar Lindsay Lohan (32) in der Komödie "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" und wurde für ihre Rolle für einen Saturn, Satellite und Golden Globe Award nominiert. Um die abwechslungsreiche Karriere perfekt zu machen, kamen Ausflüge ins Seriengenre hinzu wie in "Veronica Mars" (2014) oder "Scream Queens" (2016).

Zurück zum Anfang

In diesem Jahr wagte sie dann den Schritt zurück zu ihren "Halloween"-Anfängen. Noch einmal schlüpfte sie für den fünften Teil des Klassikers in die Rolle der vom Killer gejagten Laurie Strode. Wie es zu dem Comeback kam? Ein Anruf ihres Patensohnes Jake Gyllenhaal (37) genügte. Der Schauspieler vermittelte sie an David Gordon Green (43), mit dem er in "Stronger" selbst zusammengearbeitet hatte und der eine "Halloween"-Fortsetzung des allerersten Films plante. Der große Coup fehlte dem Regisseur noch: die Rückkehr von Jamie Lee Curtis. Am 25. Oktober 2018 war es soweit. Laurie Strode nahm erneut den Kampf gegen Myers auf - dieses Mal besser auf die Bestie vorbereitet als noch vor 40 Jahren.

Lange Karriere, ein gefeiertes Horrorfilm-Comeback - wann gäbe es eine bessere Gelegenheit, die Füße hochzulegen? Genau das hat Jamie Lee Curtis an ihrem 60. Geburtstag vor, wie sie dem Magazin "Notebook" kürzlich verriet. Sie werde alle ihre Social-Media-Accounts ausschalten und "eine dringende Pause einlegen". Ihr Geburtstag fällt außerdem auf Thanksgiving. Die Schauspielerin wird deshalb mit ihrer Familie, darunter auch ihre Kinder Annie (31) und Thomas (22), feiern. Am großen Tag der Dankbarkeit wird sie sich ihr Glück in Erinnerung rufen: "Ich werde dankbar für meine Arbeit sein, aber ich werde vor allem einfach nur dankbar sein, am Leben zu sein."