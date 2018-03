Scotland Yard ist im Einsatz Prinz Harry und Meghan Markle: Gigantische Sicherheitsvorkehrungen

Ein noch nie dagewesener Einsatz-Umfang

Doch nicht nur Personen sollen überprüft werden. Auch Fahrzeuge wie Last- und Lieferwagen müssen mit Kontrollen rechnen. Hierzu soll in der Stadt extra ein Netzwerk von automatischen Nummernschild-Erkennungskameras installiert werden, das in einer Datenbank Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen abgleicht. Die zuständige Thames Valley Police spricht schließlich nicht umsonst von dem größten Diensteinsatz in ihrer Geschichte. Die städtischen Sicherheitsvorkehrungen sollen in den nächsten sieben Wochen schrittweise getroffen werden.