Im vergangenen Jahr hätte eine Achterbahn beinahe ganz verschwinden müssen. Papiere fehlten. "Das war ein langer Kampf, bis wir alles beisammen hatten", sagt Falk. "Wir haben am Samstag noch die letzten Prüfungen gemacht" – am Tag des Anstichs. In ein paar Tagen heißt es nun wieder "O'zapft is". Dann wird Falk wieder hier sein: privat, mit den Söhnen. "Die Kinder fahren alles, was sie fahren dürfen." Und er selbst wird sich in eine Achterbahn setzen – sein Lieblingsfahrgeschäft: "Manche fahren ganz sanft."

