Mit dieser famosen Entwicklung hatten wahrscheinlich nicht einmal seine bayerischen Entdecker, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Chef-Scout Marco Neppe, gerechnet. Und Davies selbst schon gar nicht, wie er jetzt im Podcast "Men in Blazers" gestand: "Ich fand es definitiv einschüchternd", sagte Davies über seinen Start an der Säbener Straße, "als junger Spieler aus Kanada wusste ich nicht, was mich erwarten würde".