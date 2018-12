Schwierige Mutter-Tochter-Beziehung Jennifer Anistons neuer Film hat viel mit ihr zu tun

Jennifer Aniston (49, "Wir sind die Millers") hat in einem Interview über ihren nächsten Film "Dumplin'" erklärt, welche Parallelen er zu ihrem Leben hat. In dem Netflix-Streifen geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung, in der die übergewichtige Tochter einer ehemaligen Schönheitskönigin mit ihrer Teilnahme an einem Schönheitswettbewerb die Beauty-Standards der Gesellschaft und ihrer Mutter in Frage stellt.