Wie die Nachrichtenseite "Lanacion" meldet, wurde in den frühen Morgenstunden Inés Zorreguieta (†33) in ihrer Wohnung in Rio de Janeiro gefunden. "Vermutlich war es Selbstmord", so ein Sprecher. Schon vor einigen Jahren wurde bekannt, dass Inés Zorreguieta an Depressionen und Magersucht litt.