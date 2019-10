Schwerwiegende Vorwürfe Wegen sexueller Belästigung: Klage gegen James Franco

Schule soll List gewesen sein, um an junge Frauen heran zu kommen

In der Klageschrift heißt es übereinstimmenden Medienberichten zufolge, Franco und seine Partner hätten sich "Schülerinnen gegenüber in unangemessener und sexuell aufgeladener Weise verhalten, in dem sie ihre Machtpositionen als Lehrer und Arbeitgeber ausnutzten". Dadurch sei "ein Klima der Belästigung und sexuellen Ausbeutung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts entstanden". Die Schule sei nichts weiter als eine List gewesen, mit der "ein steter Strom an jungen Frauen geschaffen wurde, die sexualisiert und ausgenutzt werden konnten".