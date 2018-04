Dann kam es zum Unfall: Gegen 15 Uhr verlor einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen entgegenkommenden Seat-Geländewagen. Als die Augenzeugin am Unfallort ankam und sah, dass aus dem Motorraum des BMW bereits Flammen schlugen, handelte sie geistesgegenwärtig: Mit Wasserflaschen, die sie nach ihrem Wochenendeinkauf zufällig dabei hatte, löschte sie das Feuer - und rettete dem BMW-Fahrer womöglich das Leben. Der war durch den enormen Aufprall zuvor in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr konnte ihn erst nach etwa einer Stunde aus dem Wrack befreien.