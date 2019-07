E-Garten: Die Polizei will Präsenz zeigen

Derweil haben zwei berittene Polizisten eine Runde über die Wiese gedreht. Präsenz zeigen, darum soll es laut Funk vor allem gehen. Bei rund 35 Grad tragen Florestan und Enrico, wie die Pferde heißen, schwarze Netzhäubchen zum Schutz vor Fliegen. Sofort kommt ein Dutzend Teenager angelaufen, sie fragen, ob sie die Tiere streicheln dürften. Manche halten unbekümmert angebrochene Bierflaschen in der Hand.

Einer der Reiter erklärt, dass die Polizeistreifen oft langsamer seien als sie selbst zu Pferd. "Man ist autark, aber du musst wissen, was du machst." Spaß mache das schon. "Der war ja mal mega-entspannt", sagt Jakob, einer der Teenager, anschließend. Das sei nicht immer so: "Ein paar Freunde von uns wurden vorhin kontrolliert," erzählt der 17-Jährige. Sein Freund Bene, ebenfalls 17, fragt sich: "Warum wird man mit einem Bier in der Hand kontrolliert?"

Einer der beiden Hauptkontrollpunkte der Polizei liegt unweit der Ecke Lerchenfeldstraße-Prinzregentenstraße. Hier stehen etwa 20 Polizisten links und rechts am Wegrand und beobachten die Menschenmassen, die durch jene Passage den Englischen Garten betreten. Einige Befunde: Ein Jugendlicher hat Drogen dabei; ein anderer, mit Bierkasten in der Hand, wird abgetastet und dann laufen gelassen; einem weiteren wird ein Pflaster auf eine blutende Wunde geklebt.

Die Polizei achtet auf bekannte Gesichter

Beobachtet werde entlang von Merkmalen, sagt ein Beamter: "Wie schaut der mich an? Schaut er weg? Das Gefühl dafür kriegt man." Funk spricht von "Erfahrungswerten", dem "Habitus" einer Person, der Kleidung. Ob jemand betrunken wirke oder aggressiv auftrete. Auch auf bekannte Gesichter achte man. Auf Nachfrage, was unter diesen Erfahrungswerten zu verstehen sei, weicht Funk aus: "Schwer zu erklären". Ob es Racial Profiling gebe, die Leute aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden? "Das spielt überhaupt keine Rolle", sagt er bestimmt.

Zwei Diensthundeführer tauchen mit ihren tierischen Spürnasen Ambra und Sony auf. An so einem Sommerabend würden die Drogenspürhunde etwa sechs bis acht Mal während einer Schicht anschlagen, sagt Sebastian S. Vom Gramm bis zum Kilo, verschiedene Drogen, alles sei dabei, so der 33-Jährige.

Auf der Karl-Theodor-Wiese, der Monopteros in Sichtweite, sitzt Anna-Marie alleine auf einer Decke im Gras, neben sich ein Mountainbike. Sie habe geglaubt, etwas sei passiert und deshalb seien so viele Polizisten vor Ort, sagt sie. An eine Kontrollaktion habe sie nicht gedacht, so die 24-Jährige. "Jetzt wo ich weiß, dass nichts ist, gibt es mir ein Sicherheitsgefühl."

Wenige Meter weiter sonnen sich zwei Eltern mit Tochter und Sohn, beide elf Jahre alt. Ob die Kontrollen sie störten? "Das tangiert uns nicht", meint Vater Jonas. Man könne die Polizisten aber nicht ignorieren, dafür seien es zu viele, sagt Mutter Nina. Und: "Ich find's richtig. Es sind ja mehrere Altersgruppen hier, auch Kinder alleine." Ihr zweiter Sohn (13) sei alleine unterwegs. "Es hat ja auch einen Grund, weil Menschen sich nicht benehmen können," pflichtet ihr Mann ihr bei. "Ich glaub schon, dass das was bringt."

Polizeidirektor: "Tut's den Schmarrn nicht"

Etwa zehn Diebstähle würden an einem "starken Wochenende" angezeigt, sagt Funk. Die Dunkelziffer liege vermutlich höher, aber auch so könnten es mehr sein. Funk blickt von einer Brücke auf den Eisbach und zählt demonstrativ die Vorbeischwimmenden: "eins, zwei, drei, vier, fünf ...". Eigentlich ist das Schwimmen im Eisbach verboten, es wird geduldet. Ob man von der Brücke springen dürfe, fragen ihn vier triefnasse Teenager. "Tut's den Schmarrn nicht", mahnt Funk. Den meisten Leuten ist das offenbar wurscht.

Bilanz der Kontrolle: Ein paar Joints und Alkohol

Eigentlich war die Kontrollaktion länger geplant, doch die Beamten mussten vorzeitig abbrechen, da sie zur Verstärkung in Starnberg gebraucht wurden.

Die Bilanz der sechsstündigen Kontrolle im Englischen Garten: Fünf Besucher hatten Joints dabei. Drei waren noch zu jung für Alkohol und Zigaretten, sie wurden ihren Eltern übergeben. Ein junger Mann beging gleich zwei Verstöße: Er fuhr E-Scooter, was im E-Garten verboten ist, und das auch noch betrunken. | Nina Job

