Corona-Kontrollen in Bayern

In Bayern belässt man es nicht nur beim Appell. Die Schwerpunktaktion läuft seit 7 Uhr morgens. Polizisten kontrollieren verstärkt im ÖPNV, in Bahnhöfen, an Haltestellen, in Zügen, Bahnen, Bussen und Straßenbahnen. Die bayernweite Aktion endet um 22 Uhr.