Schwere Vorwürfe "Simpsons"-Boss: Michael Jackson erschlich sich Vertrauen von Kindern

Dem britischen Portal "NME" sagte Jean mit Bezug auf die angeblichen Enthüllungen der Jackson-Doku "Leaving Neverland": "Wenn man sich das anschaut, was ich und viele andere hier getan haben, dann sieht es ehrlich gesagt so aus, als ob die Episode von Michael Jackson für etwas anderes genutzt wurde, als das, wofür wir sie beabsichtigt hatten." Es sei für Jackson nicht nur Spaß gewesen, sondern ein "Werkzeug", so Jean weiter. Davon sei er fest überzeugt.