Schwere Vorwürfe Shauna Sexton: Ist sie der Grund für Ben Afflecks Alkoholrückfall?

Ben Affleck (46) ist aktuell in keiner guten Verfassung. Nach einem Alkohol-Rückfall befindet sich der Hollywood-Star zum dritten Mal in einer Entzugsklinik. Eine, die daran maßgeblich beteiligt sein soll, ist Shauna Sexton (22). Zumindest, wenn man den zahlreichen Kommentaren auf ihren Social-Media-Seiten glauben mag, die "Entertainment Tonight" in mehreren Screenshots aufgelistet hat. Auf seinem Instagram-Account wurde das Playboy-Model demnach mehrfach attackiert und beschuldigt, den Schauspieler wieder in den Alkohol getrieben zu haben. Die beiden wurde in den vergangenen Wochen immer wieder gemeinsam gesichtet.