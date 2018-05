Nach den zum Teil verheerenden Unwettern am Vatertag hat sich am Muttertag die nächste markante Unwetterlage aufgebaut: wahrscheinlich sogar die heftigste des bisherigen Jahres! Mitten über Deutschland legt sich eine Unwetterfront. An der Grenze zwischen kühler Luft im Westen und warmer Luft im Osten bildet sich seit den Mittagstunden eine markante Gewitterlinie aus und die hat es in sich. Sie kommt nämlich kaum von Ort und Stelle und das bedeutet, dass die sich bildendenden Gewitter immer wieder ihre nasse Fracht an Ort und Stelle abladen können. (Hier finden Sie aktuelle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes)