Schwere Kritik an jüngerem Ich Mila Kunis: "Ich war ein Depp in meinen Zwanzigern"

"Ich war ein Depp"

"Ich war ein Depp in meinen Zwanzigern und ich bin die erste, die das zugeben muss. Und das ist etwas, was ich lange nicht einsehen wollte - zu sagen "Ja, weißt du was, du warst ein Idiot", erzählt sie, "Es war bescheuert, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe". Ihr Fehlverhalten habe nachhaltig die Beziehung zu ihrer Jugendliebe Culkin beeinflusst. Auf die Frage, ob sie sich inzwischen vergeben habe, antwortet Kunis: "Weißt du, es ist so lange her und ich denke es ist genug Zeit vergangen. Jeder hat jedem irgendwie vergeben, was passiert ist".