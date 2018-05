Schwere Gewitter in Bayern Straßen und Keller überflutet: Heftige Unwetter ziehen über Franken hinweg

Gewitter mit teils heftigem Regen sind am Mittwoch über Bayern hinweggezogen. Im Landkreis Bayreuth sorgten sinnflutartige Regenfälle für rund 100 Feuerwehreinsätze innerhalb einer Stunde, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. In zahlreiche Keller war Wasser gelaufen, Bäume und Straßenschilder waren umgestürzt. Bei Hallstadt flutete der Starkregen die Autobahn 70. Am Abend zog das Unwetter nach Osten weiter und sorgte dort für überflutete Straßen und Keller.