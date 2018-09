Schwere Erkrankung Avril Lavigne hatte ihren Tod schon akzeptiert

Die Rock-Sängerin litt unter Lyme-Borreliose, einer Infektionskrankheit, die durch einen Zeckenbiss übertragen wird. Ganze fünf Monate musste sie im Krankenbett verbringen. "Ich hatte den Tod akzeptiert. Es fühlte sich an, als ob ich ertrinke", schreibt die Musikerin offen in dem Brief an ihre Fans. In dieser Phase betete sie demnach viel und schrieb, in den Armen ihrer Mutter, die erste Single ihres neuen Albums.