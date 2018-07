Schwere Bergetappe Das bringt die 16. Etappe der Tour de France

DIE DEUTSCHEN: Der bisher erfolgreichste deutsche Tour-Teilnehmer, Roubaix-Sieger John Degenkolb, will die ersten Tage in den Pyrenäen so kraftschonend wie möglich überstehen. Der Trek-Segafredo-Profi rechnet sich noch Chancen für die Etappe nach Pau und im Finale auf den Champs Élysées aus. Die anderen noch im Rennen befindlichen Deutschen, zum Beispiel die zuletzt so aktiven Nikias Arndt oder Simon Geschke, müssen Helferdienste für ihre Kapitäne leisten.