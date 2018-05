Schwere Anschuldigungen Wollte Courtney Love den Ex ihrer Tochter umbringen lassen?

Sie fassten ihm angeblich an die Genitalien

Lutfi habe Silva an seinen Intimbereich gefasst und ihm gedroht, dass die drei Männer ihn vergewaltigen würden. Als der Ex von Frances Bean in einen schwarzen Cadillac gezwungen wurde, habe ein Freund von ihm, der ebenfalls anwesend gewesen sei, die Polizei verständigt. Diese habe allerdings keinen der Männer festgenommen, da Lutfi den Beamten eine Lüge aufgetischt habe. Zudem behauptet Silva, dass seine Mutter und seine siebenjährige Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung bedroht worden seien.