Schwer verliebt über den Wolken Justin Bieber fliegt im Helikopter zu seinen Schwiegereltern

Die überraschende Verlobung von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) auf den Bahamas liegt erst drei Tage zurück, doch schon jetzt macht sich das Paar auf den Weg zu den Schwiegereltern. Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, sind der "As Long As You Love Me"-Sänger und das Model in New York gesichtet worden - unterwegs zu Baldwins Eltern nach New Windsor.