Schwer verliebt Til Schweiger: Liebesshow auf den Malediven

Til Schweiger (56) ist ganz offensichtlich so verliebt wie schon lange nicht mehr. Derzeit turtelt sich der Schauspieler und Filmemacher gemeinsam mit seiner neuen Freundin Sandra (25) durch den Liebesurlaub auf den Malediven. Immer im Gepäck: das Smartphone, dank dem er zahlreiche Schnappschüsse mit seinen Fans teilt. Vor zwei Tagen postete er bereits ein gemeinsames Kussfoto in Schwarz-Weiß, das er mit den Worten "Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!!!" kommentierte.