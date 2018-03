In Klinik geflogen Schock auf Reiterhof: Pferd verletzt Jugendliche (17) schwer

Bayern Zu lange auf der Toilette: Polizei erwischt gesuchten Mann

Erlenbach am Main (dpa/lby) - Ein ungewöhnlich langer Aufenthalt in einer Toilette ist einem Mann in Unterfranken zum Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle einer Spielhalle in Erlenbach am Main bemerkten die Beamten am Mittwoch den Gast, "der auffällig lange für seinen Toilettengang brauchte", teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.