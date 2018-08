München - Als die Party nach der Party am späten Dienstagabend begann, war Thomas Müller für einen Moment verwirrt. "Wo geht's hier zum Schweini in die Lounge?", fragte Müller am Ausgang der Katakomben und lachte. Der 28-Jährige bekam schließlich den entscheidenden Hinweis und schlenderte Richtung Aufzug.