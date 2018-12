"Es war ein wirklich sehr gutes Spiel von uns. Das sind zwei Teams auf Augenhöhe, die sich nicht viel schenken", sagte Matchwinner Mauer, einer der Münchner Silberhelden bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, "in solchen Spielen gibt es nicht viele Chancen, wir haben unsere aber zum richtigen Zeitpunkt genutzt." Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) dann in Malmö statt.