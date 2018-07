84. Minute: Wechsel auf beiden Seiten: Bei Schweden soll Abwehrkante Jannsson vorne Kopfballsituationen erzwingen. Dier ersetzt bei den Engländern Hendersson, der seine jüngeren Kollegen hier und heute beeindruckend geführt hat.

76. Minute: Wechsel bei England: Torschütze Alli geht runter, wenn auch langsam. Mit Delph kommt nun einer für die defensive Absicherung.

72. Minute: Schweden nochmal! Sie bleiben gefährlich und wehren sich. Der eingewechselte Guidetti bedient Berg, der im Fallen draufhält. Doch Teufelskerl Pickford lenkt die Kugel über die Latte.

70. Minute: England lässt die Schweden jetzt gar nicht mehr rankommen, bleibt selber offensiv. Das richtige Mittel: So können die Skandinavier nicht nochmal aufkommen.

65. Minute: Wechsel bei Schweden: Der defensivere Olsson ersetzt den Leipziger Forsberg. Der Wechsel verwundert etwas. Wobei: Forsberg ist heute regelrecht abgetaucht, konnte keine entscheidenden Akzente setzen. Im Sturm darf nun Guidetti für den heute blassen Toivonen ran.

62. Minute: Schweden!! Feine Kombination des Außenseiters über drei Stationen. Berg lässt klatschen, Claesson zieht aus kurzer Distanz direkt ab, doch Pickford, der Teufelskerl, ist unten und pariert ganz stark.

59. Minute: Toooor! Schweden - England 0:2, Torschütze: Alli. Ist das schon das WM-Halbfinale? Freistoßflanke aus dem Halbfeld, und dann verteidigen die Skandinavier ganz schlampig. Alli läuft am zweiten Pfosten ein und köpft die Kugel statt in die kurze Ecke.

53. Minute: England verwaltet aktuell nur. Da geht grad nicht viel nach vorne. Ihr Fußball ist effizient, aber berauschend überhaupt nicht.

49. Minute: Riesen-Chance für Schweden! Flanke von links und starker Kopfball von Berg am langen Pfosten. Doch Keeper Pickford "fischt" die Kugel aus der Ecke. Schweden ist noch im Spiel, das sorgt für Spannung!

46. Minute: Weiter geht es in Samara!

45. Minute + 1: Pause in der Kosmos-Arena! England führt, Schweden muss sich nach dem Wechsel was einfallen lassen.

45. Minute: Riesen-Chance Sterling! Fast dieselbe Situation. Da sind die Schweden weit aufgerückt. Sterling läuft diesmal nicht ins Abseits, lässt alle stehen, geht wieder an Olsen vorbei, doch dann ist Granqvist dazwischen. Englände drängt schon vor der Pause auf die Vorentscheidung.

44. Minute: Sterling ist durch, er hat auch schon Olsen umkurvt - doch dann ist die Fahne oben. Abseits!

41. Minute: Wieder kommt England gefährlich in den Sechzehner. Sterling probiert, den Ball mit der Hake auf das Tor zu bringen. Doch er trifft Granqvist am Bauch, der kurz vor der Linie steht. Weiter geht es!

37. Minute: Schweden ist nun gezwungen nach vorne zu spielen. Und tut dies auch. Doch eine echte Chance springt dabei nicht heraus.

30. Minute: Toooor! Schweden - England 0:1, Torschütze: Maguire. Stark gemacht! Gleich zwei Engländer blocken für Abwehrkante Maguire, der aus der zweiten Reihe angerauscht kommt und den Ball aus vollem Lauf mit dem Kopf ins Netz wuchtet.

29. Minute: England kommt besser ins Spiel, England erhöht den Druck. Die Skandinavier lassen sich hinten reindrängen.

23. Minute: Angriff der Engländer: Ballverlust der Schweden im Spielaufbau. Pass auf rechts auf Trippier, der die Kugel scharf direkt in die Box weiterleitet. Doch der Ball kommt zu nah vor Goalie Olsen, der unten ist - und den Ball festhält.

19. Minute: England erstmals gefährlich! Da wird endlich mal Kane ins Spiel gebracht. Doch der Top-Torjäger, der bei der WM bei sechs Treffern steht, trifft die Kugel nicht richtig.

8. Minute: Übrigens: Ein Niederländer hat es doch zur WM 2018 geschafft. Kuipers pfeift in Russland bereits seine vierte Partie. Und wirkt auch hier von Beginn weg abgebrüht.

3. Minute: Schweden, das sein zweites Gruppenspiel 1:2 gegen Deutschland verlor, geht vorne mutig und offensiv drauf. Die ballführenden Engländer werden früh attackiert.

1. Minute: Los geht es in Samara!

15.55 Uhr: In der Kosmos-Arena ertönt "God save the queen". Was für eine Hymne, was für ein Pathos. Es ist angerichtet!

15.45 Uhr: Kommt es wieder zum Elfmeterschießen? Zuletzt bezwangen die Engländer gegen Kolumbien ihren Fluch. Seit März lässt Nationalcoach Gareth Southgate Elfmeterschießen üben. Präpariert wären die Briten auch diesmal.

15.30 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ. Weiter geht es mit dem WM-Viertelfinale. Heute stehen sich mit Schweden und England zwei Teams voller "Mentalitätsmonster" gegenüber. Es wird spannend! Wir sind live für Sie dabei!

