Bayern: Mehrere Verletzte bei Unfällen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer auf der B287 bei Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen), als er laut Polizei am Samstagabend in einer Kurve stürzte. Als Unfallursache gehen die Beamten von fehlender Fahrpraxis aus. Bei Sigmarszell (Lkr. Lindau) prallten bei einem Unfall am Samstagabend zwei Motorradfahrer frontal zusammen. Ein 21-Jähriger zog sich dabei laut Polizei mehrere Brüche zu. Der andere Biker blieb unverletzt. Einem Motorradfahrer in Ederheim (Lkr. Donaus-Ries) wurde am Sonntag von einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Er prallte gegen das Auto und landete schwer verletzt im Straßengraben.