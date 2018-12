Schwarzenegger-Neffe lädt ein Topmodels und starke Männer feiern Tequila-Party in Münchner Hotel

Und wo war Arnie an diesem Abend? Er war am Sonntag ebenfalls in München, denn der "Terminator" war tags darauf der Stargast beim "Power Weekend" von Star-Motivationstrainer Jürgen Höller in der Münchner Olympiahalle, wo er am Sonntag einen Vortag vor 10.000 Menschen hielt. "Arnold fliegt heute erst aus den USA ein", so Patrick Knapp Schwarzenegger." Jürgen Höller und seine Frau Kerstin sowie Sohn Alexander, kamen nach dem ersten Seminartag noch auf einen Drink vorbei, um Patrick zu gratulieren.