Promi-Magnet Kitzbühel. Zum weltberühmten Hahnenkammrennen fielen auch wieder zahlreiche Promis in dem Tiroler Alpendorf ein. Gute Laune und Party-Kondition im Gepäck. Das weltberühmte Abfahrtsrennen auf der Streif ist alljährlich auch ein Partyslalom für die VIPs. Auftakt und jedes Jahr die größte Sause: die als "legendär" bezeichnete "Weißwurstparty" im Bio-Hotel "Stanglwirt" der Familie Hauser in Going in Tirol. Schon zum 28. Mal fand die Party in diesem Jahr statt. Und wie immer gaben sich die Stars die Klinke in die Hand.