"Schwarz und Weiß" ist raus So reagiert Oliver Pocher auf die neue Tor-Hymne beim DFB

Erfolg für die Mannschaft steht an erster Stelle

Etwas anderes scheint dem Comedian mehr am Herzen zu liegen als sein eigener Song. In einem weiteren Tweet schreibt er: "Und jetzt ist es wichtig, welcher Song auch immer bei Heimspielen nach dem Tor läuft, dass er ÜBERHAUPT einmal läuft und immer EINMAL mehr als der Gegner Tore schießt! Deswegen hoffen wir mal auf ein erfolgreiches Jahr 2019 und die WM Party in Katar!!"