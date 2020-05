Schwartz & Schwartz, 5 gegen Jauch, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Jugend ohne Gott, Thrillerdrama

Schüler einer Abschlussklasse kämpfen in einem Camp um einen Platz an der Eliteuniversität Rowald. Unter den Teilnehmern ist auch Zach (Jannis Niewöhner), der an dem Wettbewerb kein großes Interesse hat. Im Wald begegnet er der mysteriösen Ewa (Emilia Schüle), eine Aussteigerin, die in der Natur lebt. Als der Schüler wegen eines Streits aus dem Camp geworfen wird, folgt er dem Mädchen. Doch dann wird Ewa verdächtigt, jemanden getötet zu haben.