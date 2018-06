Bayreuth - Der 26-Jährige und seine schwangere Freundin waren in der Nacht zum Donnerstag in Bayreuth auf der Bindlacher Allee stadtauswärts in eine Polizeikontrolle geraten. Statt anzuhalten beschleunigte der Mann allerdings seinen Audi und fuhr davon. Dabei missachtete er auch eine rote Ampel und stieß deshalb mit einem VW Polo zusammen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch seine schwangere Freundin verletzte sich leicht.