"Normal sagt man: So ein Tor kann beflügeln", sagte Kovac über das frühe 1:0, jedoch: "Es war genau das Gegenteil. Ich glaube, jeder dachte: ,Okay, fünfte Minute, es steht 1:0, das wird schon. Das schaffen wir mit links’. Aber in der Bundesliga geht gar nichts mit links. Schon im letzten Spiel hatten wir diese Phasen", so Kovac. Nicht nur da. Man nehme nur die Achterbahn-Fahrt beim 3:3 in der Champions League bei Ajax Amsterdam. 1:0 geführt, dann nach 82 Minuten 1:2 zurück. In einem wilden Hin und Her drehte man die Partie erneut – 3:2, fing sich in der Nachspielzeit das 3:3. Für Trainer ein Graue-Haare-Spiel. Und mit Blick auf Achtelfinal-Gegner FC Liverpool wäre so ein Schlendrian fatal. Ebenfalls im Kampf um den Anschluss an Tabellenführer BVB.