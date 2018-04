"Wir sind froh", betonte Rummenigge, dass Lewandowski "bei uns ist und dass er auch im nächsten Jahr bei uns spielen wird. Das ist eine Tormaschine". Außerdem, ergänzte der Klubchef, habe es auch bei Gerd Müller mal "acht, zehn Spiele gegeben", in denen es nicht so gelaufen sei "und er eben nicht so viel getroffen hat. (...) Aber dann gibt es wieder Spiele, da trifft man zwei, drei Mal. Ich wünsche ihm, dass er morgen so einen Tag hat". Präsident Uli Hoeneß wollte sich nicht direkt zum polnischen Stürmer äußern: "Ich rede nicht über einzelne Spieler, sondern ich erwarte eine gute Leistung unserer Mannschaft und am Ende auch einen Sieg."