In über 60 Jahren ist die Kneipe zur geliebten Institution in Schwabing gereift. Das Jennerwein war mal Punk-Kneipe und Treffpunkt der Rockabillies, in den Neunzigern wurden hier legendäre Techno-Partys gefeiert. Prägend für die Musikpinte war die Ära der gebürtigen Berliner Henry Heppel und Wolfgang Ettlich, denen das Jennerwein in den frühen Siebzigern gehörte.