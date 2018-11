Schuss im Westend 26-Jähriger zieht Waffe: Versuchter Totschlag?

Schwanthalerhöhe - Durch einen Schuss in den Unterleib ist am Donnerstagabend ein 21-Jähriger in München verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es zwischen ihm und einem 26-Jährigen im Bereich der Westendstraße zum Streit gekommen, nachdem sich die beiden Männer dort verabredet hatten.