Schuppenflechte, Neurodermitis, Rosazea Schminktipps vom Profi: Wohlfühlen trotz Hautkrankheit

Scrollt man durch ihren Instagram-Feed, hat man nicht den Eindruck, Kim Kardashian West fühle sich unwohl in ihrer Haut: Sie zeigt sich ihren Followern gern freizügig. Dabei ist ihr Äußeres nicht immer so perfekt, wie es den Anschein hat: Seit einigen Jahren tritt bei dem Reality-TV-Star immer wieder die als Schuppenflechte bekannte Psoriasis auf, vorwiegend an den Beinen. Die entzündete, schuppige Haut kann auch andere Körperteile und sogar das Gesicht betreffen. Mit geröteter, entzündlicher Gesichtshaut kennt sich beispielsweise Schauspielerin Cynthia Nixon aus. Für ihre Rolle als Miranda Hobbes in "Sex In The City" musste sie immer stark geschminkt werden, um ihre Rosazea zu verdecken.