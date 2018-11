Am Donnerstag waren nach ersten Erkenntnissen in der Nähe des Dorfes, das rund 20 Kilometer von Nürnberg entfernt liegt, zwei Linienbusse frontal ineinandergekracht. Anschließend fuhr noch ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle. Etwa 12 Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt, 14 leicht. In den Bussen saßen auch Schulkinder. Mit einer Drohne versuchte ein Unfallgutachter zu klären, wie das Unglück passieren konnte.