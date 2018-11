Dass Europa mit seinen hohen Umweltstandards weite Bereiche der industriellen Produktion in andere Erdteile vertrieben hat, mag für ein ökologisch reines Gewissen sorgen. Aber wenn eine CO2-arme Wirtschaft zwar in Europa übrig bleibt, dafür aber die ungefilterte Produktion für Europa in China stattfindet, ist für den Schutz des globalen Klimas gar nichts gewonnen.