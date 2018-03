Schuld ist das Porno-Sternchen Darum hasst Kris Jenner den Namen ihrer Enkeltochter Stormi

Vor knapp zwei Monaten kam das erste Kind von Kylie Jenner (20) und Freund Jacques Webster alias Travis Scott (25) zur Welt. Ihrer Tochter gaben sie den einzigartigen Namen "Stormi". Einzigartig? Von wegen! Aktuell bestimmt eine gewisse Stormy Daniels (37) die Titelseiten vieler Klatsch- und Tratschblätter. Der Grund: Die Porno-Darstellerin soll angeblich eine Affäre mit US-Präsident Donald Trump (71) gehabt haben. Eine stört sich an diesem Zusammenhang ganz gewaltig: Oma Kris Jenner (62). Sie ist von der Namensvetterin ihrer Enkeltochter nur wenig begeistert.Tauchen Sie ein in die Welt der It-Girls: "Keeping Up With The Kardashians" gibt es hier