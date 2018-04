Gegen 1.20 Uhr ist der Spuk vorüber. Auch am Hauptbahnhof kehr langsam wieder Ruhe ein. Polizisten sichern das Bahnhofsviertel. Im Minutentakt fahren Sankas mit heulenden Sirenen in Richtung Klinik. 100 Verletzte, so sieht es das Übungsszenario vor, müssen versorgt werden. Gegen 2 Uhr morgens geht bei den Einsatzkräften der Puls langsam wieder runter auf Normalniveau. Und etliche dürften froh darüber sein, dass es kein Ernstfall war, was in der Nacht auf Mittwoch im Herzen von München über die Bühne ging.

Der Haupteinsatz findet übrigens abgeschottet von der Öffentlichkeit statt. Auch Journalisten dürfen ihn nicht dokumentieren. Man will verständlicherweise kein taktisches Wissen preisgeben. Erst im Anschluss an die Hauptübung liefert man der Presse und den Zuschauern Impressionen, wie so ein Einsatz ablaufen würde. Die Bilder von der Terror-Übung in München sehen Sie oben in der Bilderstrecke!