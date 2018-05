Für alle Münchner, die Anteil am tragischen Tod der Drittklässlerin nehmen möchten, findet am Dienstag um 19 Uhr in der Kirche St. Georg in Milbertshofen ein Trauergottesdienst statt. "Dazu ist jeder herzlich willkommen", sagt Moritz Lindebner, ein Freund der Familie.