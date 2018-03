Schreiben wurde zur Nebensache Nach Mega-Erfolg: Was macht "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer jetzt?

Knapp 13 Jahre ist es her, dass das Jugendbuch "Bis(s) zum Morgengrauen" von Autorin Stephenie Meyer (44) veröffentlicht wurde. Was dann passierte, lässt sich kaum in Worte fassen. Die Buchreihe rund um das Highschool-Mädchen Bella Swan und den geheimnisvollen Vampir Edward Cullen schlug ein wie eine Bombe - weltweit! Es folgten drei weitere Bücher über die mystische Liebesgeschichte sowie überaus erfolgreiche Hollywood-Verfilmungen mit Kristen Stewart (27) und Robert Pattinson (31) in den Hauptrollen. Doch was macht die Bestseller-Autorin eigentlich heute?