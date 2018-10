Schrecklicher Unfall 83-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Landkreis Landshut - Nach Angaben der Polizei kam bei einem Unfall in Weihbüchl bei Landshut eine Person ums Leben. Gegen 8.30 Uhr war der 83-jährige Fahrer eines blauen Volkswagens von Weihbüchl in Richtung Vogen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger mit seinem grauen VW Sharan die Straße aus Allmannsdorf kommend in Richtung B299. An der Kreuzung kam es daraufhin zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrer des blauen VWs so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Unfallort seinen Verletzungen.