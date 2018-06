Waging am See - Beim Baden ist ein 25-jähriger Mann ins Wasser gefalllen und mutmaßlich ertrunken. Laut Informationen der Polizei sei am Nachmittag ein Notruf eingegangen. Der Asylbewerber sprang demnach von einer Plattform nahe des Strandkurhauses in den See und ist dann aber nach halber Strecke untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.