Neuzelle - Es sind Bilder, die sprachlos machen: Zwei Mitarbeiterinnen eines Schweinezuchtbetriebes in Brandenburg holen Ferkel von ihren Müttern und setzen sie in Boxen. Immer wieder werden offenbar zu kleine Ferkel an den Hinterbeinen gepackt und auf den Boden geschlagen. Sie werden teilweise noch zuckend liegen gelassen und später wie Müll entsorgt.